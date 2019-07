VfL Mühlheim siegt nach 0:3 noch 4:3

Der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim hat am Samstag das Testspiel beim südbadischen Landesligisten FV Walbertsweiler-Rengetsweiler knapp mit 4:3 (0:2)-Toren gewonnen. Für den VfL Mühlheim war es das letzte Vorbereitungsspiel auf die kommende Saison, die am Freitag, 2. August, um 19.30 Uhr mit dem WFV-Pokalspiel in Holzgerlingen beginnt.

Der VfL Mühlheim fand gut ins Spiel. Umso überraschender fiel dann die Führung der Gastgeber, als sie eine Standardsituation zum 1:0 ausnutzten. Danach lief es nicht mehr so gut bei den Gästen von der Donau, die nach 20 Minuten sogar den zweiten Treffer des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler hinnehmen mussten. Nach 55 Minuten mussten die Gäste nach einem Freistoß sogar das 0:3 hinnehmen.

In der Folge bestimmte der VfL Mühlheim dann klar das Geschehen. Die Gastgeber hatten im weiteren Verlauf des Spiels nicht mehr viel zu bestellen Die beiden VfL-Torjäger Maximilian Bell und Kai Stelter machten aus dem 1:3 nach einer Stunde in sechs Minuten ein 4:3.

VfL-Trainer Maik Schutzbach: „Wenn man bedenkt, dass wir jetzt zwei schweißtreibende Trainingswochen gut hinter uns gebracht haben, will ich nicht unzufrieden sein.“ Das Team sei 90 Minuten ein hohes Tempo gegangen. In der Defensive müsse das Team noch zulegen.