Verzögert: Anbau wird erst im Winter fertig

„Wir hoffen, bis Weihnachten fertig zu sein“, erklärt Stadtbaumeister Otto Poppenmaier, wann er mit dem Ende der Baumaßnahmen an der Sechslinden-Werkrealschule rechnet. Die Schule bekommt einen Anbau, um den pädagogischen Erfordernissen einer Ganztagsbetreuung gerecht werden zu können. Nach den Verzögerungen beim Bau, hervorgerufen durch einen langen Winter, sei aber klar gewesen, dass es schwer werde den ursprünglich ins Auge gefassten Einweihungstermin zum Schuljahresbeginn 2011/2012 in diesem September noch einhalten zu können, so Poppenmaier. Jetzt müssen sich die Sechslindenschüler ab Montag auf mindestens weitere drei Monate Improvisation einstellen.

„Wir gehen davon aus in den Winterferien umzuziehen und dann im Januar mit einer neuen Mensa durchstarten werden“, sagt Schulleiter Bernhard Eisele. „„Wir rechnen aber mit dem Umzug in den Winterferien“. Da die Baumaßnahmen jetzt schon ein Jahr andauern, hat man sich in der Schule auf die Provisorien eingerichtet. Außerdem hielten Schule und Bauamt was den schleppenden Verlauf der Baumaßnahmen betrifft im Dialog und „da hat sich entsprechend darauf eingerichtet“, so Eisele weiter. „Die drei Monate kriegen wir jetzt auch noch rum“, sagt er und blickt nach vorn. Denn das es angesichts des Winters und anderer Verzögerungen „eng wird“, sei klar gewesen. Laut Stadtbaumeister Otto Popenmaier war neben dem sehr langen Winter es auch schwierig, dann für die Zeitfenster Handwerksbetriebe zu bekommen. „Dadurch wurden wir nach hinten geworfen“, so Poppenmaier.

Ursprünglich wurde die Baumaßnahme auf 2,25 Millionen Euro Kosten veranschlagt. Mit dem Anbau bekommt die Schule eine richtige Mensa, obwohl an dieser Schule am längsten in Pfullendorf ein Mittagstisch angeboten wird. Gleichzeitig soll sich dann die Ganztagsbetreuung auf einer Ebene abspielen. Die Schulsozialarbeit erhält laut Planung erstmals ein richtiges Büro. Das Schülercafé bleibt und andere Räume werden für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung stehen. Dadurch wegfallende Klassenzimmer werden mit dem Anbau auf den oberen Stockwerken ersetzt. Zusätzlich werden Kleinräume geschaffen.