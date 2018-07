Vertrauen: Schreyeck kriegt neue Chance

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ heißt einer der Erfolgshits der Kölner Kultband „Die Höhner“. Vielleicht sollte SCP-Coach Kristijan Djordjevic vor dem Duell des Tabellenletzten (SC Pfullendorf) gegen den Vorletzten (1860 München II) die Scheibe mal in der Mannschaftskabine auflegen. Als offizieller Song der Handball-WM 2007 in Deutschland tat das Lied jedenfalls seine Wirkung, Deutschland wurde Weltmeister. Eine Steigerung auf WM-Niveau dürfte heute gegen die „kleinen Löwen“ ja nicht gleich vonnöten sein, um den ersten Saisonsieg einzufahren, wenngleich die Münchener am Mittwoch überraschend ein 1:1 gegen Hessen Kassel holten (und damit mit den Pfullendorfern die Tabellenplätze tauschten). Doch mit der Wiederholung der Leistung vom 1:2 bei der Spvgg. Greuther Fürth II, wo es am Dienstagabend trotz 1:0-Führung bis zur 80. Minute noch die fünfte Saisonniederlage setzte, könnte der erste „Dreier“ machbar sein. Das glaubt auch Kristijan Djordjevic, dem seit Saisonbeginn angesichts fehlender Erfolgserlebnisse nichts anderes übrig bleibt, als die Rolle des unverbesserlichen Optimisten zu spielen: „Rund 70 Minuten haben wir in Fürth hervorragend gespielt, dann sind wir aber wieder unsicher geworden und haben noch verloren. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir gegen München die Punkte hier behalten, wenn wir an das Fürth-Spiel anknüpfen.“ Entscheidender Mann in Fürth war ja letztlich kein Akteur der Spielvereinigung, sondern der Pfullendorfer Innenverteidiger Jörg Schreyeck, der mit einem Eigentor den 1:1-Ausgleich verursachte und den Ball auch beim 1:2 entscheidend abfälschte. Schon beim 1:3 gegen Eintracht Frankfurt II in der Vorwoche, als Schreyeck an zwei Gegentreffern nicht ganz schuldlos war, zeigte sich, was bereits beim Testspiel vor dem Saisonstart gegen den VfB Stuttgart II erkennbar wurde: Dass sich der gelernte defensive Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung noch nicht sicher fühlt. Dennoch hält Djordjevic an dem 26-jährigen fest: „Wir haben mit Ovuka zwar eine Alternative, aber wir wollen den Jungen (19 Jahre alt, d. Red.) nicht verbrennen. Jörg hat in Fürth bis auf die beiden Situationen, in denen er einfach Pech hatte, ein sehr gutes Spiel gemacht. Deshalb setzen wir weiter auf ihn.“

Personell sieht es beim SCP ganz gut aus. Uwe Beran und Christian Jeske plagten sich die Woche über zwar mit Infekten herum, sollten aber einsatzfähig sein.

Bei den Münchenern hatte es in der Vorwoche nach einem 0:7-Heimdebakel gegen Hoffenheim II einen Trainerwechsel gegeben. Ex-Profi Bernhard Winkler wurde von seinem Co-Trainer Klaus Koschlick ersetzt. Der startete dann zwar mit einer 0:5-Pleite in Worms, doch das Remis gegen Kassel am Mittwoch zeigt, dass sich 1860 nun gefangen hat. So sieht das auch Djordjevic, der die Münchener gegen Kassel beobachten ließ: „Die haben stark gespielt.“ Weil auf Pfullendorfer Seite im Duell der Schlusslichter nun dennoch eine hohe Erwartungshaltung vorherrsche, bezeichnet der Coach die Partie „als unser bisher schwerstes Spiel.“ Ob Djordjevic richtig liegt, wenn er so aus den „kleinen Löwen“ gleich wieder „reißende Bestien“ macht?

Dann doch vielleicht lieber mal die Höhner-Scheibe auflegen…