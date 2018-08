Vermisster 96-Jähriger wieder aufgetaucht

Ein glückliches Ende hat am Sonntagabend die Suche nach einem 96-Jährigen, der gegen 18 Uhr aus einem Altenheim als vermisst gemeldet wurde, genommen. Der hochbetagte und unter Demenz leidende Mann hatte sich mit seinem Rollator aus dem Heim entfernt und war nicht mehr zurückgekehrt, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Da von einer Gefährdung auszugehen war, wurden nach erfolgloser Suche durch die örtliche Polizei ein Polizeihubschrauber und Spürhunde angefordert. Gegen 21 Uhr fand man den Vermissten schließlich unverletzt in einem Raum des Krankenhauses Pfullendorf, wo er eine Fernsehsendung schaute.