Verkehrsunfall: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Rund 23000 Euro Sachschaden hat ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Franz-Xaver-Heilig-Straße verursacht. Nach Polizeiangaben übersah der Mann beim Abbiegen in die Industriestraße einen entgegenkommenden Mercedes Benz und kollidierte mit diesem beinahe ungebremst. Die Fahrbahn musste wegen austretender Betriebsstoffe für zwei Stunden gesperrt und von der Feuerwehr Pfullendorf gereinigt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.