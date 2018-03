Verkehr fließt wieder flüssig durch Gaisweiler

Jahrelang haben sie warten müssen, bis das nötige Geld vom Land Baden-Württemberg floss, zuletzt mussten sie wochenlang eine weiträumige Umleitung in Kauf nehmen. Am Mittwochnachmittag konnten die Autofahrer, die regelmäßig durch Gaisweiler müssen, aufatmen: Vertreter des Regierungspräsidiums Tübingen, der Stadt Pfullendorf und der beteiligten Firmen gaben um 16 Uhr den neuen Gaisweiler Kreisel für den Verkehr frei.

Die Gesamtkosten für den Bau des Kreisverkehrs und der Anschlussstrecken belaufen sich auf rund 850000 Euro. Davon übernimmt 70 Prozent das Land und 30 Prozent die Stadt. Das Kieswerk Müller trägt die Kosten für einen Stahlfertigteildurchlass und eine neue Zufahrt.

Mit der Fertigstellung des Kreisverkehrs, der die bisherige Kreuzung ersetzt, gehe ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, sagte Bürgermeister Thomas Kugler. „Die Stelle war zwar kein Unfallschwerpunkt, hat aber doch immer mal wieder Probleme bereitet.“ Bis zu 18000 Fahrzeuge pro Tag passierten den Verkehrsknotenpunkt. „Da ist es wichtig, dass der Verkehr flüssig fließt“, sagte Kugler.

Kieswerke befördern Rohmaterial über ein neues Förderband

Eine zusätzliche Herausforderung stellt die Erweiterung des Kiesabbaus der Kieswerke Müller dar: Das neue Abbaugebiet befindet sich westlich des Heuchdachsees und südlich der Stockacher Straße im Gewann Scheußenloch. Das abgebaute Rohmaterial soll in Zukunft per Röhre und Förderband unter dem neuen Kreisverkehr hindurch der Aufbereitung zugeführt werden. Durch diese Lösung bleibt Gaisweiler weiterer Verkehr auf der ohnehin viel befahrenen Straße erspart. „Andernfalls kämen noch einmal rund 10000 Lkw-Fahrten pro Jahr hinzu“, sagte Thomas Kugler. „Dann wäre das Chaos perfekt gewesen.“

Zu leiden hatten zuletzt nicht nur die Autofahrer, die wegen der eingerichteten Umleitung längere Umwege in Kauf nehmen mussten, sondern auch die Einwohner von Aach-Linz. „Viele Fahrer haben sich nicht an die Schilder gehalten, sondern einen Schleichweg gesucht“, sagte Kugler. Lob vom Rathauschef gab es vor allem für Wolfgang Braunschweig vom städtischen Tiefbauamt, der „das super gelungene Gemeinschaftswerk“ von Stadt und Land intensiv betreute. „Es wurde ja auch vieles gemacht, was man jetzt nicht sieht“, sagte Kugler. So seien beispielsweise auch zahlreiche Leitungen neu verlegt worden.

Mit dem Bau des Kreisverkehrs ist auch ein Teilstück des neuen Geh- und Radwegs entlang der Landesstraße 212 in Richtung Gaisweiler angelegt worden. Nun stehen noch einige Restarbeiten in den Bankettbereichen an. Grund zur Sorge ist das für Autofahrer aber nicht: Die noch ausstehenden Maßnahmen werden bei fließendem Verkehr erledigt.