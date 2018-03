Verkaufsoffene Sonntage am 22. April und 21. Oktober

Mit der Gegenstimme von Heike Heilig (Unabhängige Liste) ist der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag dem Antrag der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP) gefolgt und hat für das Jahr 2018 zwei verkaufsoffene Sonntage genehmigt.

Den ersten verkaufsoffenen Sonntag plant die WIP für Sonntag, 22. April. An diesem Tag soll ein Food-Truck-Festival mit vielen verschiedenen Essensständen und Musik in der Innenstadt stattfinden. Der zweite verkaufsoffene Sonntag steht am 21. Oktober unter dem Motto „Fit für den Winter“. Sportvereine und Sportstudios sollen sich am Programm beteiligen. Außerdem ist ein Stadtlauf in der Innenstadt geplant. An beiden verkaufsoffenen Sonntagen dürfen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen. Die Kirchen hatten traditionell ablehnende Stellungnahmen abgegeben.