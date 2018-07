Verhexter Zirkus Marzipan gastiert in der Stadthalle

Seit Wochen sind die Vorbereitungen auf Hochtouren gelaufen: Es wurden Texte geprobt, es wurde fleißig gesungen und geschminkt. Und insbesondere in den letzten Tagen vor der Theateraufführung wurden die Nerven der beteiligten Lehrer auf eine harte Probe gestellt. Doch die Mühe aller Beteiligten hat sich ausgezahlt. Mit „Der verhexte Zirkus Marzipan“ in der Pfullendorfer Stadthalle landeten die scheidenden Viertklässler der Grundschule am Härle am Donnerstagabend einen Volltreffer. Darin waren sich Lehrer, Eltern, Familienangehörige und Freunde der Schüler einig.

Mit einem lang anhaltenden Applaus würdigte das Publikum die Leistung der Mädchen und Jungen, für die die Schulzeit an der Grundschule am Härle jetzt zu Ende geht. Auf sie wartet mit dem Wechsel auf eine weiterführende Schule ein neuer Lebensabschnitt. Mit dem Schlusslied „Müssen wir denn wirklich schon gehen?“ zeigte sich in den Gesichtern der Kinder Freude und Neugier auf das kommende Neue – aber auch ein bisschen Wehmut und vielleicht sogar ein wenig Trauer.

Zuvor hatten sie die Geschichte vom kleinen Zirkus Marzipan aufgeführt. Als dieser ins Dorf kommt, will auch die Prinzessin begeistert mitmachen. Der Hexe Gundelei aber gefällt es gar nicht, dass die vom Zirkus Marzipan so gut zaubern können – und verhext sie. Bei der Aufführung gelingt jetzt gar nichts mehr. Die Zirkusdirektoren versprechen sich ständig und die Artisten fallen hin. Es herrscht Chaos. Ein Glück, dass es noch die Königin gibt, die leidenschaftlich gerne Detektivgeschichten löst und sich ganz schnell in „Miss Marple“ verwandelt! Unter ihrer Führung kommt man dem Geheimnis auf die Spur. Schnell kommt heraus, dass die Hexe dahintersteckt. Um sie zu überführen, wird Gundulei belauscht. Als ihr Geheimnis entdeckt wird, ergibt sich die Möglichkeit, den Zirkus von seinem Fluch zu erlösen.

Am Ende kann die Hexe durch einen Trick überlistet werden, sodass die Zirkusvorstellung doch noch zu einem Erfolg wird. Alle Künstler, Zauberer, Clowns und Turner treten wie geplant auf. Die Künstler der Nacht lassen ihre bunten Kugeln durch die Lüfte kreisen, die Clowns sorgen für zahlreiche Lachnummern und die Magic Five zeigen ihre Zauberkünste. Die Rope Skipper präsentieren, was man mit einem Seilchen alles anfangen kann, und die Turner zeigen in einer sportlichen Aufführung, wie man mit Hilfe von Trampolinen über einen Holzkasten springen kann.

„Es ist interessant zu sehen, welche Talente in den Kindern schlummern“, sagte Schulsekretärin Monika Bühler über die gelungene Aufführung. „Gerade sieht man die Kinder noch durch die Gänge der Schule flitzen und dann stehen sie auf einmal auf der Bühne und liefern eine so großartige Leistung ab.“ Wie Bühler berichtete, hatten die Kinder vor den Theaterproben einen Workshop im Bereich „Zirkus und Akrobatik“ absolviert. Das zahlte sich aus: „Ihr habt das toll gemacht!“, lobte Schulleiterin Susanne Seßler nach der Vorstellung am Donnerstagabend. „Ihr müsst nicht gehen, ihr dürft gehen“, sagte sie zu den jungen Darstellern. „Nach den Sommerferien warten auf euch schon die weiterführenden Schulen!“