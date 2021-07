Veranstalter sagen „Eine Liebe“-Festival ab

Die Veranstalter des „Eine Liebe“-Festivals, das „Kartell der Liebe“, hat die für Ende August geplante Veranstaltung abgesagt. Damit fällt das Festival wie schon im Vorjahr den Einschränkungen der Corona-Pandemie zum Opfer. Bereits verkaufte Eintrittskarten werden erstattet, können gespendet oder auf das nächste Jahr übertragen werden.

Lange hätten sie optimistisch die Planung aufrecht erhalten und gemeinsam mit dem Landratsamt Sigmaringen versucht, Modellprojekt zu werden, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Ein aufwendiges Infektionsschutzkonzept, das dem Landratsamt vorgelegt wurde, beinhaltete unter anderem die tägliche PCR-Testung aller Gäste, der Künstler und des Personals vor Ort – egal ob geimpft oder vorerkrankt. „Mit enormem organisatorischen und finanziellen Aufwand hätte ein Dienstleister aus Hamburg das Festival mit einem eigenen Testzentrum betreut“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Das Ziel war es, eine freigetestete, geschlossene Inselumgebung zu schaffen, in der ein maskenloser Festivalbetrieb möglich gewesen wäre. „Leider scheiterte das Vorhaben nach wochenlangen Gesprächen, Zoom-Meetings und Konferenzen mit dem Landratsamt Sigmaringen, dem zuständigen Bürgermeister Ralph Gerster und weiteren Ämtern nach Informationen des Vereins vor dem Stuttgarter Landesgesundheitsamt“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Ein solches Modellprojekt wie es beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern beim Pangea-Festival mit 15 000 Besuchern genehmigt ist, wurde schlussendlich abgelehnt.“ Auch, dass das Festival mit nur 1000 Besuchern in einem geschlossenen Umfeld hätte stattfinden sollen, überzeugte die Behörden nicht.

Die aktuelle Corona-Verordnung lasse zwar innerhalb der Inzidenzstufe 1 Veranstaltungen wie das „Eine Liebe“-Festival zu, allerdings mit einer Maskenpflicht ab 300 Besuchern. „Diese wäre im Festivalbetrieb auf dem Campingplatz und auch vor einer Festivalbühne nicht umsetzbar und entspricht auch in keiner Weise einem Festivalbesuch, wie es die Besucherinnen und Besucher sehnsüchtig erwarten“, schreiben die Veranstalter.

Die Inhaber der bisher 750 verkauften Tickets sollen in Kürze per E-Mail informiert werden und können dann wählen, ob sie den vollständigen Ticketpreis zurückerstattet haben wollen, dem Verein einen Teil des Ticketpreises spenden oder das Ticket auf 2022 übertragen möchten. Das Datum für das „Eine Liebe“-Festival 2022 soll ebenfalls in Kürze bekanntgegeben werden.

Im Juni 2017 war mit seinem 20. Jubiläum die Geschichte des No-Stress-Festivals zu Ende gegangen. Ein Teil der in dieser Zeit gewachsenen Gemeinschaft rief daraufhin das „Eine Liebe“-Festival ins Leben, das 2018 Premiere feierte.