VdK lädt zu einer Gesprächsrunde über das Thema Behinderung ein

Mit einer Talkrunde am Mittwoch, 6. Mai, um 19.30 Uhr in der Sparkassen-Filiale an der Bahnhofstraße will der Ortsverband Pfullendorf im Sozialverband VdK auf das Thema Behinderung aufmerksam machen. Anlass sei der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, schreibt der VdK-Ortsverbandsvorsitzende Karlheinz Fahlbusch in einer Pressemitteilung.

Seit 20 Jahren veranstalteten Verbände und Organisationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe rund um den 5. Mai überall in Deutschland Podiumsdiskussionen, Informationsgespräche, Demonstrationen und andere Aktionen. Dabei gehe es darum, die Kluft zwischen dem im Grundgesetz verankerten Anspruch der Gleichberechtigung für alle Menschen und der Lebenswirklichkeit Stück für Stück zu überwinden. Als einer von bundesweit 670 Veranstaltern beteilige sich auch der VdK-Ortsverband Pfullendorf am Protesttag: Bei der Veranstaltung der Reihe „Gespräche am Abend“ gehe es in der Sparkasse um das Thema „Behinderung – Wie gehen wir damit um?“.

Bei der Talkrunde wird Karlheinz Fahlbusch Gesprächspartner begrüßen, die selbst betroffen sind. Eine blinde Frau aus Sigmaringendorf berichtet, wie man ein erfülltes Leben führen kann, auch ohne, dass man seine Umwelt „in Augenschein“ nehmen kann. Ein Betroffener aus Pfullendorf spricht darüber, wie es ist, wenn man an Morbus Bechterew leidet und sich zusehends die Gelenke versteifen. Außerdem berichten Betroffene vom Verein „Hilfe für Behinderte“ aus Sigmaringen und Laucherthal aus ihrem Alltag. Unter anderem geht es darum, wie Eltern damit umgehen, wenn sie ein Kind mit Downsyndrom haben. Mit dabei ist auch jemand aus Mengen, der seit vielen Jahren im Rollstuhl sitzt und genau weiß, dass Barrierefreiheit auch im Landkreis Sigmaringen oft ein Fremdwort ist. Ein weiterer Gesprächspartner ist Franz Blumer aus Bad Saulgau. Er ist Schwerbehindertenvertreter im VdK-Kreisvorstand. Die Besucher dürfen sich mit Fragen und Stellungnahmen an der Diskussion beteiligen. Die Sparkasse spendiert Getränke.