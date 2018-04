Vandalismus an gesperrter Bergwaldstraße

Pfullendorf (sz) - Nach zwei Sperrungen wegen der Krötenwanderung ist die Bergwaldstraße in Pfullendorf inzwischen wieder für den Autoverkehr geöffnet. „Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Pfullendorf ist zuversichtlich, dass sich der Amphibienbestand im Bergwald durch die Sperrung wieder erholen und stabilisieren kann, da durch diese Maßnahme wesentlich weniger Kröten von Autos überfahren wurden“, schreibt der Krötenbeauftragte Pit Fischer in einer Pressemitteilung.

Wegen der Krötenwanderung war die Bergwaldstraße vom 12. bis zum 15. März und vom 28. März bis zum 22. April mit Schranken und Findlingen gesperrt worden. Die Absperrung galt allerdings nicht für Radfahrer und Fußgänger. „Leider kam es in der Anfangszeit der Straßensperrung vereinzelt zu Vandalismus“, schreibt Pit Fischer. „Findlinge wurden mehrfach auf die Seite geräumt, sodass Autos die Sperren umfahren konnten und rund 60 Tiere überfahren haben.“ An einer Schranke sei eine Lampe demoliert worden. Außerdem seien Verkehrsschilder herausgerissen worden. „Zum Glück blieb es bei diesen Einzelfällen“, schreibt der Krötenbeauftragte.

Wie der BUND mitteilt, stehen in Deutschland seit 1980 alle einheimischen Amphibienarten (Lurche) unter Artenschutz. In Pfullendorf machen sich die Amphibien – hauptsächlich Erdkröten, aber auch Frösche und Molche – alljährlich im März und April massenhaft aus ihren Revieren im Bergwald auf die Wanderung zum Baggersee (Heudachsee), wo sie sich paaren und im Wasser Eier ablegen. Aus diesen entwickeln sich später zuerst Kaulquappen und dann Jungtiere, die nach einiger Zeit an Land gehen und sich in den Bergwald begeben.