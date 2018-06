Vögele: „Rau ist ein Thema!“

Nach dem Rücktritt von Trainer Uwe Strüver in der vergangenen Woche ist Fußball-Verbandsligist Spvgg. F.A.L. weiter auf der Suche nach einem Nachfolger. Beim Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Radolfzell sitzt wie schon beim 1:1 beim FC Bad Dürrheim am vergangenen Wochenende nochmal Interimscoach Hannes Schilli auf der Bank. F.A.L.-Fußballboss Hubert Vögele hatte mit Schilli eigentlich bereits bis zur Winterpause als Strüver-Ersatz geplant. Doch da am Mittwoch kurioserweise auch noch ausgerechnet Ex-F.A.L.-Trainer Christian Rau bei Ligakonkurrent FC Radolfzell zurücktrat, hat der Verein natürlich bereits Kontakt zu Rau aufgenommen. Der 34-Jährige hatte mit der Spielvereinigung von 2009 bis 2013 Clubgeschichte geschrieben, als er im direkten Durchmarsch aus der Kreisliga A bis in die Verbandsliga aufgestiegen war. „Christian Rau ist natürlich ein Thema“, räumte Vögele gestern auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung ein. Noch sei aber nichts in trockenen Tüchern: „Wir müssen noch Gespräche führen, auch mit der Mannschaft. Schnellschüsse machen wir keine“, so Vögele weiter. Dieses Wochenende will sich Vögele auf jeden Fall noch Zeit lassen mit der Entscheidung. Seine Begründung lässt jedoch durchblicken, dass Vögele Rau lieber heute als morgen zurück nach Frickingen holen würde: „Ausgerechnet gegen den FC Radolfzell würde sich Christian Rau ja sowieso noch nicht bei uns auf die Bank setzen“, sagte Vögele.