Unter 14-Jährige dürfen sich in Pfullendorf testen lassen

Seit Donnerstag, 18. März, können sich im kommunalen Testzentrum im Seepark Pfullendorf alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pfullendorf und den Gemeinden Herdwangen-Schönach und Wald auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen. Eine Testung von Kindern unter 14 Jahren war bislang nicht möglich. Seit Dienstag, 23. März, können nun jedoch auch Kinder unter 14 Jahren getestet werden. Eine Testung von Kindern unter sechs Jahren ist allerdings im kommunalen Testzentrum weiterhin nicht möglich.

Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren werden nur im Beisein eines Erziehungsberechtigten getestet; Kinder zwischen 14 und 18 Jahren können auch allein zum Testzentrum kommen, müssen allerdings eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorlegen. Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs können sich in den etablierten Strukturen der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg wie Haus- oder Facharztpraxen sowie Corona-Schwerpunktpraxen sowie in Apotheken, die die Durchführung von Antigenschnelltests anbieten, testen lassen. Das Testzentrum wird von der Stadt Pfullendorf in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Herdwangen-Schönach und Wald betrieben. Beim operativen Betrieb des kommunalen Testzentrums werden die Gemeinden von den dreiwilligen Feuerwehren, dem DRK, dem Malteser Hilfsdienst und weiteren Organisationen und Helferinnen und Helfern unterstützt. Voraussetzungen für die Testung ist, dass die Personen keine Symptome haben und die erforderlichen Dokumente ausgefüllt zur Testung mitgebracht werden.

Das Testzentrum wird per „Drive-in“ um das Zelt im Seepark Pfullendorf betrieben. Der Testablauf sieht vor, dass die Abstrichnahme im Auto sitzend erfolgt und das Fahrzeug nicht verlassen werden muss. Auf diese Art und Weise wird der Kontakt auf das notwendige Minimum reduziert und es kann zudem ein schneller Ablauf gewährleistet werden. Das Testzentrum muss über die Straße „Am Litzelbacher Weg“ aus der Richtung Otterswanger Straße kommend angefahren werden. Personen, die kein Auto besitzen, können selbstverständlich auch mit einem anderen Verkehrsmittel oder zu Fuß kommen und müssen sich in dem Fall bei dem eingesetzten Personal am Eingang melden. Alle Personen, die sich einem Test unterziehen wollen, müssen eine medizinische Maske tragen. Pro Person ist die Abgabe eines Abnahmeprotokolls pro Testung notwendig. Das Abnahmeprotokoll muss im Vorfeld ausgefüllt und dann mitgebracht werden. Dieses kann unter www.pfullendorf.de heruntergeladen werden. Die getesteten Personen müssen nicht vor Ort auf das Ergebnis des Testes warten, sofern kein Testnachweis gewünscht wird. Nach der Testung werden die getesteten Personen nur im Falle eines positiven Befundes benachrichtigt. Die Rückmeldung erfolgt innerhalb von 60 Minuten per Telefon. Wenn man keine Rückmeldung erhält, ist der Befund negativ. Personen, die einen Testnachweis benötigen, müssen die Befundbestätigung ausdrucken, die markierten Stellen ausfüllen und ebenfalls zur Testung mitbringen. In diesem Fall werden die Personen darum gebeten kurz vor Ort im dafür vorgesehenen Wartebereich zu warten, bis der Test ausgewertet ist.