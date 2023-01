Unfallvurursacher fährt einfach weg

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Sankt-Martin-Straße in Pfullendorf ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun beschädigt und ist anschließend davongefahren. Den Sachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern, er dürfte sich jedoch im drei- bis vierstelligen Euro-Bereich bewegen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 07552/2016-0 entgegen.