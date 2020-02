Unfallverursacher fährt weg

In Pfullendorf ist es laut Polizeimeldung am Mittwoch oder Donnerstag zu einem Verkehrsunfall in der Johann-Peter-Hebel-Straße gekommen. Die Polizei sucht nach dem verursachenden Fahrzeug, das zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, ein Auto beschädigt haben soll. Das betroffene Auto, ein Seat Ibiza, war vor einem Wohnhaus nahe der Einmündung in die Bergwaldstraße geparkt als der noch Unbekannte gegen die linke, hintere Ecke des Seats stieß. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.