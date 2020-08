Unfall verursacht hohen Schaden

Hoher Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist auf der Landesstraße zwischen Hattenweiler und Denkingen am Montag gegen 19 Uhr entstanden. Wie die Polizei weiterhin mitteilt, war eine Autofahrerin in Richtung Denkingen unterwegs und wollte in eine Einbuchtung fahren. Als sie mit ihrem Toyota von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte, fuhr sie gegen den Hyundai einer 26-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin sowie die 34-jährige Unfallverursacherin blieben unverletzt.