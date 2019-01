Unfall passiert im Begegnungsverkehr

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von mehr als 18 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 201 ereignet hat. Ein 43-jähriger Renault-Fahrer fuhr auf der Landesstraße von Denkingen kommend in Richtung Pfullendorf und kam aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur, so die Polizei. Hier streifte er zunächst mit seinem Spiegel den Audi einer entgegenkommenden 38-jährigen Frau, kollidierte anschließend mit einem hinter der Frau fahrenden 35-jährigen VW-Fahrer und beschädigte die gesamte Fahrerseite des Wagens. Nach dem Zusammenstoß wurde der VW nach rechts in ein angrenzendes Feld abgewiesen. Die Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen, der 35-jährige Mann mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der VW musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.