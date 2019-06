Unfall ohne Führerschein, dafür mit Alkohol

Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss hat ein 20-jähriger Seat-Fahrer am Sonntagnachmittag einen Unfall auf dem Bannholzer Weg verursacht. Dort fuhr er gegen 15.30 Uhr entlang des Seeparkgeländes, um nach links in den Litzelbacher Weg einzubiegen, berichtet die Polizei. Weil er sich nicht an die rechte Straßenseite hielt, stieß er frontal mit einem 70-jährigen Pedelecfahrer zusammen. Dieser stürzte zunächst auf das Auto und dann auf die Straße. Er trug einen Fahrradhelm und erklärte an der Unfallstelle, keine Verletzungen erlitten zu haben.