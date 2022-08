Unfall mit Bundeswehrfahrzeug

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt 20 000 Euro und sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Dienstag um kurz nach 14 Uhr auf der L 286 ereignet hat. Der 45-jährige Fahrer eines VW-Caddy war vom Munitionslager der Bundeswehrkaserne auf die Landstraße abgebogen, als er wenige hundert Meter weiter erneut nach links abbiegen wollte. Der nachfolgende 63-jahre alte Fahrer eines Mercedes, der in Richtung Pfullendorf unterwegs war, erkannte den Abbiegevorgang mutmaßlich nicht und kollidierte mit dem VW. Beide Fahrzeug-Fahrer wurden leicht verletzt, der 63-Jährige vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.