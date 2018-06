Etwas zu nah ist ein 60 Jahre alter Renault-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr an einem in der Pfarrhofgasse geparkten Ford vorbei gefahren.

Die 46-jährige Fahrerin des Ford war gerade dabei, das Auto zu beladen und hatte dabei die linke hintere Türe geöffnet. Der Renault hängte an der geöffneten Türe ein, zog diese nach vorne und drückte sie gegen die Fahrertüre. Der Renault wurde dadurch im hinteren rechten Bereich beschädigt.

Am Renault entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Der Schaden am Ford beträgt 2000 Euro.