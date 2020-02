Unbekannter zerschneidet Internetleitung

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 18.45 Uhr in der Winkelgasse in Pfullendorf an einem Wohnhaus offenbar mutwillig ein Kabel des Festnetz- und Internetanschlusses durchtrennt, teilt die Polizei mit. Der Täter war in einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher unterwegs als die Leitung an einer außerhalb des Hauses befindlichen Verteilerbox beschädigt wurde. Das sorgte für den Ausfall der entsprechenden Kommunikationswege in dem Haus. Einer Zeugin zufolge sei die Vierergruppe, die möglicherweise mit orangenen Warnwesten bekleidet war, danach in Richtung Stadtgarten geflüchtet. Der Polizeiposten Pfullendorf hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe.