Unbekannter wirft Fenster und Tür ein

In der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter Täter zunächst gegen 2.15 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe an einem Wohngebäude in der Überlinger Straße eingeworfen und nur etwa eine Stunde später auf die gleiche Art und Weise eine Terrassentür des gleichen Hauses beschädigt. Laut einem Zeugen soll der Unbekannte nach dem zweiten Vorfall in Richtung Ochsensteige davongerannt sein. Das teilt die Polizei mit. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Überlinger Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/2016-0, zu melden.