Unbekannter versucht Automaten aufzubrechen

Beim Aufbrechen von zwei Parkscheinautomaten ist laut Meldung der Polizei ein Dieb gescheitert, der im Stadtgebiet unterwegs war. Zwischen Dienstag und Mittwoch verbog der Täter mit einem Werkzeug den Münzeinwurf des Automaten auf dem Parkplatz Ost am Litzelbacher Weg in Pfullendorf, kam jedoch nicht an das Münzgeld. Auch den Automaten auf dem Parkplatz an der Einmündung Bannholzer Weg/Goldäcker ging der Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche an. Er blieb auch hier erfolglos. Wie hoch der für die Stadt entstandene Schaden ist, wird derzeit geprüft.