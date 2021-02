Unbekannter überschüttet Katze mit Diesel

Ein Unbekannter hat in Aach-Linz eine Katze mit Diesel übergossen, das geht aus einer Polizeimitteilung hervor. Eine Anwohnerin hatte die Katze am Dienstag gegen 8 Uhr in der Oberdorfstraße entdeckt und sie daraufhin in eine Tierarztpraxis gebracht. Das Tier befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem schlechten körperlichen Zustand und musste von einer Tierärztin intensiv behandelt werden. Die Katze steht bislang unter tierärztlicher Beobachtung und wird in den nächsten Tagen dem Besitzer zurückgegeben. Wie sich herausstellte, hatte es bereits in der Vergangenheit ähnliche Fälle im Bereich der Schlossgartenstraße gegeben. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im Bereich der oben genannten Straßen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Die Polizei ist unter der Telefonnummer 07552/20160 erreichbar.