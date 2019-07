Unbekannter stiehlt bei Mallorcaparty Handy

(sz) Beim Schlager-und Ballermannfestival im Pfullendorfer Seepark ist einer 19-jährigen Besucherin am Freitagabend ihr hochwertiges Apple I-Phone aus der Hand gerissen worden. Das teilt die Polizei mit. Die junge Frau hielt sich zwischen 22.15 und 22.45 Uhr vor der Bühne auf. Aufgrund der Menschenmenge vor der Bühne war die Situation insgesamt unübersichtlich. Das nutzte ein unbekannter Täter aus. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 in Verbindung zu setzen.