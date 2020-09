Unbekannter kippt Beton auf Waldweg

Ein Unbekannter hat laut Polizeimeldung auf einem Waldweg bei Gaisweiler, etwa 400 Meter nach Tautenbronn in Richtung Aftholderberg, Reste von Flüssigbeton entsorgt. Der Täter kippte den Beton am vergangenen Wochenende nahezu über die gesamte Wegbreite ab. Inzwischen sei er ausgehärtet. Personen, die Verdächtiges zwischen Samstag und Sonntag in dem betreffenden Waldstück beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Pfullendorf aufzunehmen.