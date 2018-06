Unbekannter greift 22-Jährigen in Gaststätte an

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 22-jährigen Mann in einer Gaststätte an der Hauptstraße in Pfullendorf angegriffen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlug er seinem Opfer gegen 3 Uhr in einem Toilettenraum mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 22-Jährige wurde beim Verlassen der Kabine unvermittelt von dem Unbekannten angegangen. Nachdem das Opfer durch die Wucht der Schläge zurück in die Kabine getaumelt war, ließ der Angreifer von ihm ab und flüchtete. Der Täter ist knapp 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte dunkle Haare, trug einen Oberlippenbart/Schnauzer und war sportlich gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07552/20160 entgegen.