Unbekannter flüchtet nach nächtlicher Karambolage in Pfullendorf

Ein unbekannter Fahrer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Sankt-Martin-Straße in Pfullendorf ein Straßenschild und einen Gartenzaun beschädigt und ist anschließend davongefahren. Den entstandenen Schaden kann die Poizei laut eigenen Angaben derzeit nicht beziffern, er dürfte sich jedoch im drei- bis vierstelligen Eurobereich bewegen.

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und nimmt Hinweise unter Telefon 07552/2016-0 entgegen.