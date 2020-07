Unbekannter fährt Verkehrsschild um und flieht

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter mit seinem Auto am Kreisverkehr beim Stadtgarten laut Polizeimeldung ein Verkehrsschild überfahren. Gegen 23.20 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Schlag und sah noch, wie ein dunkles Fahrzeug in Richtung Aach-Linz weiterfuhr. Er verständigte die Polizei. Eine Streife vom Polizeiposten Pfullendorf stellte das umgedrückte Verkehrszeichen dann fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. An der Unfallstelle blieben Teile des Verursacherfahrzeugs zurück, die Rückschlüsse auf den Typ zuließen. Es dürfte sich demnach um einen 2er BMW gehandelt haben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.