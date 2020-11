Unbekannter fährt gegen Verteilerkasten

Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht, als er am Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr einen in der Straße „Am Schweizerbild“ stehenden Stromverteilerkasten touchierte.

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Telefon 07552/20 160 zu melden.