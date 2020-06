Unbekannter fährt Blumenkübel um

Ein Unbekannter hat in Pfullendorf mehrere große Blumenkübel angefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntagmorgen zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr in der Straße „Vogelsang“ zu dem Vorfall. Der Autofahrer touchierte kurz vor der Einmündung in den „Sonnenrain“ die schweren Kübel, die als Grundstücksbegrenzung dienen. Mehrere der betonierten Pflanzgefäße wurden hierbei zerstört. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.