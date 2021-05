Unbekannter entsorgt Altöl in der Kanalisation

Ein Altölteppich ist am Mittwochmorgen in einem Regenklärbecken der Kläranlage Sahlenbach in Pfullendorf festgestellt worden. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen Gefährdung der Wasserversorgung ein.

Ersten Ermittlungen zufolge entsorgte ein bislang unbekannter Täter etwa 50 Liter Altöl in der Kanalisation in Aach-Linz. Die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten an, um den Ölfilm zu beseitigen. Zu einer Verunreinigung der nahegelegenen Aach kam es glücklicherweise nicht. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.