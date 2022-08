Unbekannter bricht in Spielhalle ein

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zugang zu einer Spielothek in der Sankt-Katharinenstraße in Pfullendorf verschafft.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendete der Unbekannte nichts. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Personen, die im Bereich der St.-Katharinenstraße gegen 3 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.