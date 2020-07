Unbekannter bricht in Schützenhaus ein

In das Heim des Schützenvereins Leibertingen ist in der Nacht auf Dienstag ein Unbekannter eingestiegen, das teilt die Polizei mit. Der Täter hatte es offensichtlich auf das Geld abgesehen. Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt. Aus einer Geldtasche und einer Spendenkasse entwendete er das Bargeld. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen.