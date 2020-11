Unbekannter beschädigt Motorroller

Totalschaden ist bei der Beschädigung eines Motorrollers, der in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag am Busbahnhof in der Franz-Xaver-Straße abgestellt war, entstanden. Die Polizei geht laut Mitteilung davon aus, dass ein unbekannter Täter die Sitzbank des Fahrzeuges aufschlitzte, die Brems- und Benzinleitungen durchtrennte, das Schloss verklebte und das Kennzeichen und den Spiegel verbog. Der Polizeiposten Pfullendorf hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 07552/20160.