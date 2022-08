Unbekannter beschädigt Mercedes

Ein geparktes Fahrzeug wurde zwischen Samstagnacht und Sonntagnacht in der Straße „Am Sechslindenöschle“ stark beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte laut Polizei mit der ordnungsgemäß abgestellten Mercedes E-Klasse. Der Verursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der E-Klasse entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Vermutlich dürfte das Unfallfahrzeug im Frontbereich, am rechten Fahrzeugeck, einen Kollisionsschaden vorweisen. Außerdem dürfte es sich um ein Fahrzeug mit hellem Lack (silber, beige, weiß) handeln. Wer Hinweise zum Unfallfahrzeug oder zum Unfallfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07552 / 20160 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.