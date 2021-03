Unbekannter beschädigt Holzrückemaschine

Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter verursacht, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Holzrückemaschine, die auf einer Wiese neben einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberndorf und Heggelbach abgestellt war, mutwillig demolierte. Beschädigungen hinterließ der Unbekannte unter anderem an Front-und Seitenscheiben, Scheinwerfern und Scheibenwischern, Radio und Fahrzeugspiegeln. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07581/4820 zu melden.