Unbekannter beschädigt Autos

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Dienstagabend zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr vermutlich willkürlich die Heckscheibe eines Skoda, der ordnungsgemäß in der Dorfstraße in Herdwangen-Schönach abgestellt war, mit einem Stein eingeschlagen hatte. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.