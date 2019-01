Unbekannter beschädigt Verkehrsschild

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, der zwischen Dienstag, 1., und Montag, 7. Januar, ein Verkehrsschild in Pfullendorf beschädigt hat. Dieses steht an der Einmündung der Straße „Theuerbach“ in den Gemeindeverbindungsweg nach Tautenbronn.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Mittwoch mitteilte, kam der Unbekannte vermutlich von der Straße ab und prallte anschließend gegen das Schild. Dessen Mast wurde umgeknickt, alle daran befestigten Schilder dabei beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07552/20160 entgegen.