Unbekannter beschädigt Kunstrasenplatz mit seinem Auto

Ein unbekannter Täter hat mit seinem Auto in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Kunstrasenplatz an der Kasernenstraße in Pfullendorf beschädigt. Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, wird dieser zurzeit saniert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Unbekannte war auf den Fußballplatz gefahren und beschädigte dabei durch mehrere „Drifts“ den Untergrund. Zur Aufklärung der Sachbeschädigung bittet die Polizei nun um Mithilfe von Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07552/20160 an den Polizeiposten Pfullendorf zu wenden.