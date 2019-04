Eine 38-jährige VW-Fahrerin hatte ihren Wagen am Samstag in der Zeit von 13 bis 14 Uhr während eines Einkaufs auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Lidl im äußeren Mühlweg abgestellt. Nach dem Einkauf stellte sie einen tiefen Kratzer an der hinten rechten Seitentür ihres Wagens fest. Hinweise zu der Beschädigung des Autos erbittet der Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/201 60.