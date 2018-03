Ein Daimler-Benz E 270 ist am Donnerstag in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße 30 in Pfullendorf beschädigt worden. Das Auto parkte auf einem öffentlichen Parkplatz. Am Gehäuse des linken Außenspiegels entstand geringfügiger Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf unter Telefon 07552/201 60 in Verbindung zu setzen.