Unbekannte haben den Reifen eines Autos in Illmensee im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und Montag zerstochen. Das teilt die Polizei mit. Der Opel war auf einem Wiesen-Parkplatz in der Seestraße geparkt, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07552/20160 um Hinweise möglicher Zeugen.