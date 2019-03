Unbekannte werfen Scheibe ein

Unbekannter Täter beschädigten im Zeitraum zwischen Montag, 16.30, und Dienstag, 8 Uhr, eine Fensterscheibe an der Sechslindenschule in der Aftholderberger Straße in Pfullendorf, indem sie das Glas mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach bewarfen oder beschossen. Hierdurch splitterte die Glasscheibe, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern unter Telefon 07552/201 60.