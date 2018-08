Unbekannte haben am Sonntag, 19. August eine Scheibe eines Fensters auf der Rückseite der Realschule am Eichberg eingeschlagen. Die Tat erfolgte am Sonntag, 19. August, zwischen 0.30 Uhr und 24 Uhr, in der Nacht zum Montag, 20. August. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro, so die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.