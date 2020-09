Unbekannte verwüsten Park

Unbekannte haben in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in der Parkanlage am Stadtgarten Pfullendorf mehrere Anpflanzungen mutwillig verwüstet. Sie rissen Pflanzen und Sträucher heraus oder schlugen diese mit einer aus einem nahegelegenen Kindergarten ausgerissenen Holzlatte nieder, das teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Ob die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit dem ebenfalls am Wochenende begangenen Einbruch in den ehemaligen Kindergarten „Am Stadtgarten“ im Zusammenhang steht, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten des Polizeipostens Pfullendorf ermitteln.