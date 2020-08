Unbekannte streift Frau beim Vorbeifahren

Eine Frau hat sich leicht verletzt, als sie am Donnerstag gegen 10.30 Uhr beim Überqueren der Überlinger Straße auf Höhe einer Tankstelle von einem Auto gestreift wurde. Wie die Polizei mitteilt, querte die 39-Jährige die Straße, als aus Richtung des Kreisverkehrs ein roter Wagen kam und die Frau mit dem Außenspiegel am Ellenbogen traf. Die Fahrerin des Wagens hielt kurz an, fuhr aber, als die 39-Jährige zunächst nicht stehen bleib, weiter. Die Fahrerin wird gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Telefon 07552/201 60 zu melden.