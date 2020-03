Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Bäckereifiliale im Äußeren Mühlweg in Pfullendorf eingebrochen. Laut Polizeimeldung verschafften sich die Unbekannten über eine Türe Zutritt zu den Räumen und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07552/201 60 zu melden.