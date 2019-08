Unbekannte stehlen Tische und Bänke

Drei Holztische und insgesamt sechs Bänke haben Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch, 1 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, aus dem Biergarten einer Brauerei in der Franz-Xaver-Heilig-Straße in Pfullendorf gestohlen. Fünf der Bänke haben eine Rückenlehne. Aufgrund des massiven Gewichts geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter die Garnituren über einen Zaun hievten und auf einem Fahrzeug abtransportierten. Die Bänke und Tische waren mit einem Stahlseil gegen Diebstahl gesichert. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt laut Polizei rund 5000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Garnituren geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 in Verbindung zu setzen.