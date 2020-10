Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben Unbekannte in der Zeit von 2. Oktober bis 16. Oktober in der Eulogiusstraße in Herdwangen-Schönach etwa zehn Raummeter Holz entwendet. Für den Abtransport dürfte mutmaßlich ein Lastwagen zum Einsatz gekommen sein. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefonnummer 07581/482-0 zu melden.

